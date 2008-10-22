ВМС Украины пополнят призывники из Крыма, Луганска и южных областей

На службу в Военно-Морские Силы Украины этой осенью будут призваны 1055 юношей. Больше всего призывников прибудет из АРК, Луганской и южных областей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС со ссылкой на данные начальника приемно-технической комиссии подполковника Сергея КАРПЕНКО.

В частности, по информации офицера, на сегодня на украинский флот прибыли по две команды призывников из Автономной Республики Крым и Одессы, а также одна команда из Херсона. „Нынешней осенью именно из этих регионов, а также из Запорожской, Луганской и Николаевской областей ожидается наибольшее количество юношей для прохождения морской службы”, - говорится в сообщении пресс-центра.

В целом во время текущего призыва ряды Военно-Морских Сил пополнят 1055 юношей, подавляющее большинство из которых будут служить на кораблях, остальные - в береговых частях. 109 призывников останутся в учебном центре ВМС Вооруженных Сил Украины, где получат квалификацию младших специалистов.