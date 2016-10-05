Украина требует от России вернуть "скифское золото": в Нидерландах суд решает судьбу экспонатов (видео)

Более полутысячи экспонатов из четырех крымских музеев в 2013 году вывезли на выставку сначала в Германию, затем - в Нидерланды.

Читайте такжеВывезенное на выставку в Европу скифское золото не может быть возвращено в Крым до окончания оккупации – правозащитник

Напомним, конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за аннексии Крыма Российской Федерацией. Именно в это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. Однако после завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины.

Контракт, который предоставлял право на временное хранение коллекции Музеем Алларда Пирсона, завершился 13.06.2014 года, после чего эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.