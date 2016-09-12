Украина через суд потребует от России вернуть "скифское золото"

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"5 октября 2016 года в окружном суде города Амстердам должно состояться судебное заседание в деле по иску государства Украина к Музею Алларда Пирсона относительно возвращения т.н. "скифского золота" в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предметом спора является коллекция из 565 музейных экспонатов, предоставленных "Центральным музеем Тавриды", "Керченским историко-культурным заповедником", Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и "Бахчисарайским историко-культурным заповедником" для экспонирования в Музее Алларда Пирсона (г. Амстердам) в период с 06.02.2014 до 28.05.2014 года в рамках выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

Читайте такжеВывезенное на выставку в Европу скифское золото не может быть возвращено в Крым до окончания оккупации – правозащитник

Напомним, конфликт вокруг экспонатов крымских музеев возник из-за аннексии Крыма Российской Федерацией. Именно в это время экспонаты находились на выставке в Амстердаме. Однако после завершения выставки нидерландская сторона, несмотря на предоставленные ранее гарантии, заявила о невозможности возвращения крымских экспонатов Национальному музею истории Украины.

Контракт, который предоставлял право на временное хранение коллекции Музеем Алларда Пирсона, завершился 13.06.2014 года, после чего эти культурные ценности считаются незаконно вывезенными из Украины и подлежат возврату.