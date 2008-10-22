Наливайченко: «черных списков» россиян в Украине не существует

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в очередной раз заявляет об отсутствии «черных списков» россиян в Украине.

Об этом он сообщил в интервью газете «Известия».

«В Украине "черные списки" не существуют. Говорю об этом ответственно, потому что раньше работал замминистра иностранных дел и больше двух лет служу в СБУ», – отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. По его словам, СБУ считает, что депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН нарушил закон о правовом статусе иностранца. «В нем прописана норма уважения к законодательству, языку и народу. Мы дважды доказывали в суде, что ЗАТУЛИН действительно совершал противоправные действия», – пояснил руководитель СБУ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что СБУ принимает не списочные, а единичные решения, запрещая иностранцам, и не только россиянам, въезд в Украину. «Мы доказываем свою правоту в судах, мы показываем, какие законы нарушил данный человек на нашей территории», – сказал он. При этом, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в России действуют еще более жесткие нормы. Она не пускает на свою территорию даже тех украинцев, которые ничего не заявляли по поводу ее территориальной целостности. «Но я надеюсь, что эта ситуация не осложнит отношения Украины и России. Они должны быть абсолютно добрососедскими, строиться на уважении к границам, территории и языку, на котором говорит сосед», – добавил он.