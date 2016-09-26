Осенью на срочную службу призовут почти 14 тысяч украинцев - документ

Об этом говорится в тексте распоряжения правительства № 684-р от 22 сентября.

Согласно правительственному распоряжению, в октябре-ноябре 2016 г. в Вооруженные Силы и другие военные формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 908 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7 908 человек; Национальную гвардию Украины - 5 000 человек; Государственную специальную службу транспорта - 1 000 человек.

«Это решение Кабинета Министров обеспечит своевременное выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре - ноябре 2016 г., а также определит объемы расходов для проведения призыва», – сказано в документе.

Общий объем расходов для проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-ноябре 2016 года – 41,6 млн грн.

Согласно распоряжению, объем расходов на одного призывника составляет 2993,13 грн. Из них: 2900 грн — для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93 грн 13 коп. — для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.

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Наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской области – 1500, наименьшее – из Луганской (170). В Киеве к призыву на срочную военную службу привлекут 570 человек.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны. По словам президента, после увольнения в запас последнего военного из шестой волны мобилизации на фронте останутся только контрактники.