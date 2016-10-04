Деканоидзе усилит контроль над работой полицейских, восстановившихся на работе через суд

Об этом она заявила сегодня в интервью телеканалу ЭспрессоTV.

«А те люди, которые через суды, возвратились на (службу), они будут под очень пристальным вниманием. Также под пристальным вниманием будут их начальники», - сказала Деканоидзе.

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При этом она добавила, что «не сомневаюсь, что в рядах полицейских не остались те полицейские, которых я бы, в том числе, не хотела видеть. Но главное, что процесс очищения запущен».

Деканоидзе сообщила, что с начала этого года служба внутренней безопасности Нацполиции задержала и привлекла к ответственности за разного рода уголовные правонарушения около 230 полицейских.

Как сообщал УНИАН, по результатам аттестации на службе в Национальной полиции осталось почти 84 тыс. сотрудников, более 5 тыс. уволены.