Теннис для ветеранов: 92-летний пенсионер из Харькова жалуется, что не может найти себе соперника по возрасту (видео)

На днях Станиславский вернулся из Хорватии, но даже там на Чемпионате мира по теннису для ветеранов не смог найти себе соперника по возрасту.

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"Один мужчина был, однако и его я старше на 9 месяцев. Люди старше 90 лет, играют в группе +85", - рассказал Станиславский.

По словам пенсионера, он занимался спортом всю жизнь и не для того, чтобы показать результаты, а для удовольствия. Все кто тренируются со Станиславским, удивляются его жизненной энергии.

Кроме того, пенсионер ездит на соревнования за границу благодаря меценатам.