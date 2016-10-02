В Умани хасиды начинают праздновать иудейский Новый год (видео)

С вечера 2 октября и в течение следующего дня иудеи всего мира отмечают 5777-й Новый год или Рош-а-Шана. Поскольку у иудеев день сменяется не в полночь, а с заходом солнца, то празднование Нового года началось вечером в воскресенье.

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Центральным местом празднований в Украине есть город Умань Черкасской области, куда, по данным Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на 30 сентября прибыло около 19 тысяч паломников-хасидов, передает Радио Свобода.

Празднование в Умани связано с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей брацлавского течения хасидизма.

В ночь на Рош-а-Шана начинают праздновать так, как записано в Торе (иудейском религиозном законе) - массово и шумно. Именно в этот день, по иудейским верованиям, Всевышний вписывает имя и дальнейшее будущее в «Книгу жизни».