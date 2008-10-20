Ющенко о Проминвестбанке: НБУ рассматривает все варианты

Окончательное решение ситуации с «Проминвестбанком» будет принято Национальным банком в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем обращении по итогам сегодняшнего заседания СНБО сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что Национальный банк Украины уже получил ряд предложений относительно получения контроля над «Проминвестбанком» со стороны инвесторов как иностранных, так и отечественных. В тоже время представители украинской власти со своей стороны отстаивают позицию национализации банка.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что сегодня НБУ рассматривает все возможные варианты решения ситуации, и примет окончательное решение уже в ближайшее время.

«НБУ в ближайшее время оценит все предложения, которые касаются перспектив урегулирования ситуации вокруг «Проминвестбанка» и подаст свои конечные предложения. Мы будем руководствоваться вариантом, который наиболее соответствует интересам вкладчиков, клиентов банка и, безусловно, национальным интересам», - отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», – отмечалось в пресс-релизе НБУ.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Сегодня, 20 октября, Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании планировал рассмотреть пакет мер по борьбе с влиянием мирового финансового кризиса на экономику Украины, в частности, вопрос национализации «Проминвестбанка».