Ющенко о социальных стандартах, популизме и бездефицитном бюджете

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость принятия бездефицитного бюджета как на текущий, так и на следующий годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в заявлении для прессы.

В.ЮЩЕНКО призвал радикально пересмотреть политику расходов. При этом он отметил, что необходимо отказаться от популистских вещей, которые доминировали последние 8 месяцев в работе правительства.

«Хотел бы твердо заявить, что это ошибочная дорога, которая никогда не приведет к росту социальных стандартов людей. Это обман», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что бюджет должен быть скорректирован, но коррективы не должны снижать социальные стандарты. Наоборот, В.ЮЩЕНКО считает, что их нужно компенсировать на уровне инфляции. Он назвал недопустимым необоснованное повышение социальных показателей, которые потом съедаются инфляционными процессами.

«Необходимо четко разграничить наши возможности от политических устремлений и особенно в контексте досрочных выборов», - сказал Президент.

По его словам, коррективы в бюджет текущего года будут касаться расходов на преодоление последствий наводнения, а также будут касаться тех или других секторов украинской экономики.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул необходимость принятия сбалансированного бездефицитного бюджета.