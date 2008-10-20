Руководители кредитного союза нагрели руки на 30 млн. гривен
10:59, 20 октября 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Харькове возбуждено уголовное дело в отношении председателя наблюдательного совета, председателя правления и кассира кредитного союза, которые в 2007-2008 гг. оформляли фиктивные документы о предоставлении кредитов подставным лицам, в результате чего присвоили около 30 млн. грн. средств вкладчиков данного союза.
Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
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