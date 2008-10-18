За номинацию на "Оскар" будут бороться 67 иностранных картин

В список претендентов на номинацию на премию Американской киноакадемии "Оскар" вошли 67 иностранных фильмов. Как передает агентство France Presse, это больше, чем за всю историю вручения награды.

Только одна страна, Иордания, попала в число кандидатов впервые. За номинацию будет бороться фильм Амина Маталги (Amin Matalqa) "Капитан Абу Раед" (Captain Abu Raed).

Как сообщает Лента.ру, от России на "Оскар" поедет картина Анны МЕЛИКЯН "Русалка", а от Украины - фильм "Иллюзия страха", снятый по книге первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА. Школьная драма "Класс" Лорана КАНТЕ заявлена как претендент от Франции, фильм "Гоморра" Маттео ГАРРОНЕ выдвинут от Италии, а от Германии - картина Ули ЭДЕЛЯ "Комплекс Баадера-Майнхоф".

Из 67 претендентов на "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" будут отобраны пять номинантов. Церемония вручения премии состоится 22 февраля 2009 года в Голливуде.