Порошенко подписал закон о перерасчете денежного довольствия пленных и их семей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон направлен на усиление социальной защиты военнослужащих.

Документом устанавливаются правовые основания для проведения перерасчета денежного довольствия семьям тех военнослужащих Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законам Украины воинских формирований и правоохранительных органов, которые были захвачены в плен или стали заложниками на территории проведения АТО во время боевых действий с незаконными вооруженными формированиями.

Согласно новой редакции пункта 6 статьи 9 Закона «О социальный и правовой защите военнослужащих и членов их семей» за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или безвестно отсутствующими, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада за военное звание, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия постоянного характера и другие виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия. Семьям указанных военнослужащих ежемесячно выплачивается денежное довольствие, в том числе дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом министров Украины.

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Вместе с тем эти положения закона не распространяются на военнослужащих, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули воинские части (места службы) или дезертировали из Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законам Украины воинских формирований и правоохранительных органов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие до вступления его в силу.