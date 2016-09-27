Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве после очередного исчезновения человека в Крыму

Как сообщает "Громадське", по словам митингующих, в аннексированном Крыму пропал еще один крымский татарин - Эрфан Османов. Он живет в оккупированном поселке Фонтаны Симферопольского района.

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«Мы требуем эффективного расследования Россией всех пропавших. Просим ответить на запрос по Эрвину Ибрагимову», - сказала заместитель координатора «КрымЅОЅ» Евгения Андреюк. Член конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов исчез в мае 2016 года в Бахчисарае. Сейчас его судьба неизвестна.

Также на акции присутствовали участники крымскотатарского национального движения. «Мы не видим эффективного расследования по одному исчезновению и убийству, о которых нам известно в Крыму», - сказал крымскотатарский диссидент Синавер Кадыров.

По информации «КрымЅОЅ», по состоянию на сегодня известно о 15 похищений людей на оккупированном полуострове. Еще 9 человек, которые считались пропавшими без вести, позже нашли мертвыми.