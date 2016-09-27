"Пять элементов войны": украинские художники показали новые картины из пуль и гильз, собранных на Донбассе (фоторепортаж)

Материалы для картин собраны на линии соприкосновения военного конфликта на Донбассе.

В частности, художники показали картины "Сердце войны", "Мозг войны" и "Честь".

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года Дарья Марченко представила первую картину из этой серии - "Лицо войны", на которой гильзами выложен портрет президента РФ Владимира Путина.