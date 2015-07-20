"Лицо войны": украинская художница выложила портрет Путина из гильз (фото)

"Картина – «Лицо войны» была создана в ответ на события 2014 года в Украине, когда Россия проявила агрессию и напала на Восточную часть страны, тем самым создав самый крупный военный конфликт в Европе со времен второй мировой войны и поставив под угрозу мировую безопасность. Война продолжается уже более года и унесла жизни более 30-ти тысяч человек", - говорится в описании картины, сообщает dashart.com.ua.

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Эта картина, размером 240х170 см, создана из гильз, взятых из разных частей фронта.

Уникальная в своем роде и единственная в мире мозаика – инсталляция, на которой изображено лицо Владимира Путина, является первым в истории произведением в такой технике и стиле.

Сообщается, что это произведение имеет необычайное свойство менять цвета и выражения лица, в зависимости от смены освещения.