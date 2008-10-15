Начальник областной милиции прибыд на место гибели прокурора

Правоохранительные органы Днепропетровской области пока воздерживаются от комментариев предварительного расследования трагической гибели прокурора области Владимира Шубы.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Центра общественных связей УМВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ сообщил, что сегодня вернулся из командировки в Киев начальник областной милиции Александр БОБЫЛЕВ, который сейчас находится на месте трагедии - в спортивном комплексе “Беркут” Днепропетровска. Подходы к комплексу оцеплены милицией.

В то же время пресс-служба прокуратуры области распространила официальное сообщение такого содержания: “Сегодня в Днепропетровске во время проведения учебных стрельб, около 11 часов 45 минут в спортивном комплексе “Беркут” произошел несчастный случай, в результате которого получил смертельную травму прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба”.

Пресс-служба также приводит биографические данные погибшего прокурора: Шуба Владимир Васильевич, 1953 г.р., государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист Украины, Почетный работник прокуратуры Украины, кандидат юридических наук. В органах прокуратуры работал с 1974 года в разных должностях: первым заместителем прокурора Днепропетровской области, прокурором Автономной республики Крым, а с 2000 г. – прокурором Днепропетровской области. Награжден многими государственными и правительственными наградами.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.Шубы было обнаружено сегодня около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было установлено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.

Во время стрельб в тире вместе с В.Шубой находились еще два человека, которые давали показания работникам правоохранительных органов.

Проводятся следственно-оперативные действия, для координации которых в Днепропетровск выехал первый заместитель министра внутренних дел Михаил КЛЮЕВ.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области Светлана ЧЕРНАЯ сообщила, что В.Шуба погиб в результате трагической случайности. По ее словам, нельзя утверждать, что прокурор застрелился.