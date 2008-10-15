Минюст объявил тендер на право реализации арестованного имущества

Министерство юстиции объявило тендер по определению специализированных организаций, которые получат право реализации в 2009 году имущества, арестованного Государственной исполнительной службой Минюста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК. Он отметил, что к конкурсу будут допускаться предприятия как государственной, так и частной формы собственности.

При рассмотрении заявок будет оцениваться наличие у компании квалифицированных специалистов, в том числе специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов. Будет определяться готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества как ликвидного, так и неликвидного. А также будут проверяться остальные условия, которые закреплены Положением об условиях и порядке проведения тендеров по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества – наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и т.п..

По словам министра юстиции, компании, которые получат право реализовывать конфискат, обяжут размещать информацию о реализуемом имуществе на доступном для населения веб-сайте. Для этого, в ходе тендера, будут выясняться технические возможности компаний обнародовать соответствующую информацию.

Министр также сообщил, что право на реализацию имущества компании-победители получат до конца 2009 – начала 2010 года.

Заявки для участия в тендере будут приниматься до 14 ноября 2008 года. Тендер состоится 27 ноября 2008 года. С условиями его проведения можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции (www.minjust.gov.ua), а также в газете "Голос України" от 14 февраля 2008 года № 29 (4279).