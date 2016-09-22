Четыре украинских ВУЗа попали в рейтинг лучших университетов мира

В рейтинг вошли Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", Харьковский национальный университет им. В. Каразина.

Все они разместились в восьмой сотне рейтинга.

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Первую строку занял Оксофордский университет, за ним следуют Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет. Кембриджский университет разместился на 4 месте, Массачусетский технологический институт на пятом, Гарвард - на шестом.

Наибольшее количество вузов в рейтинге – из США и Великобритании (148 и 91 соответственно, всего в списке 980 университетов), пишет ТСН. В топ-10 лишь одно учебное заведение не принадлежит этим странам - Швейцарский федеральный технологический институт, который занял 9-е место.

Рейтинг Times Higher Education состоит из 13 критериев. Основными показателями служат международная студенческая и преподавательская мобильность, количество международных стипендиальных программ, уровень научных исследований, вклад в инновации, цитируемость научных статей, уровень образовательных услуг и так далее.