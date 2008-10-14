Fitch Ratings: риски для украинских банков очень выросли

Краткосрочные риски для украинских банков значительно возросли, поскольку мировой кризис финансовых рынков, ухудшение макроэкономических показателей и политическая неопределенность привели к оттоку депозитов, сужению внутренних денежных рынков и неустойчивости валютного курса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Как отмечается в сообщении, качество банковских активов также, вероятно, снизится, так как ликвидность в экономике сокращается, а незащищенные получатели кредитов в иностранной валюте потенциально могут столкнуться с возросшим бременем задолженности. Меры, предпринятые Национальным банком Украины для поддержания ликвидности в секторе, позитивны, но их может быть недостаточно, если рыночные условия продолжат ухудшаться.

Проблемы ликвидности и качества активов уже стали причиной снижения в последние дни рейтингов двух банков - «Родовид Банка» и «Надра», и в дальнейшем возможны другие снижения, поскольку Fitch оценивает влияние текущих событий на оцениваемые институты.

Сохраняющаяся или ухудшающаяся финансовая нестабильность может также в дальнейшем нанести ущерб кредитным показателям Украины. В настоящее время ее долгосрочный рейтинг - `BB-минус`, прогноз - негативный.

Однако в Украине риски для банковского сектора осложняются быстрым ростом кредитов в последние годы, политической неопределенностью и отсутствием заслуживающего доверия правительства до парламентских выборов в декабре, неустойчивостью курса гривни к доллару и высокой долей кредитов, выданных в иностранной валюте (51% по состоянию на август 2008 года).

Кредитная мощность банковского сектора Украины в сравнении с другими государствами СНГ достаточно велика, благодаря высокой доле иностранного участия. Однако Fitch отмечает, что объединенная доля иностранного и государственного участия в России выше, чем на Украине, а это означает, что на рынке последней больше организаций, обладающих недостаточно уверенной поддержкой акционеров.

В Украине, по мнению Fitch, краткосрочные риски выше всего для банков среднего размера и небольших банков (в основном, принадлежащих собственникам внутри страны), многие из которых росли быстрее, чем сектор, в последние годы, часто обладая слабой инфраструктурой управления рисками и высокой зависимостью от краткосрочного финансирования.