В Киеве сотрудники СБУ задержали налоговика-взяточника

В ходе операции, проведенной сотрудниками Управления СБУ в г. Киеве, в Дарницком районе столицы во время получения взятки был задержан сотрудник одного из райотделов налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в г. Киеве, 30-летний налоговик с общим стажем службы в полгода требовал 500 долларов США у директора коммерческой структуры за возвращение изъятых на частном предприятии документальных материалов.

Чтобы доказать факт преступления, криминалисты нанесли специальным веществом, которое видно лишь в ультрафиолетовом свете, на денежные купюры надпись “взятка”. После задержания меченые банкноты были изъяты у подозреваемого.

По материалам УСБУ следственным отделом прокуратуры города Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Ведется следствие.

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