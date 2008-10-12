Пираты, удерживающие «Фаину», отвергли услуги местных посредников

Пираты в Сомали, удерживающие украинское судно Faina, отвергли сегодня услуги местных посредников в переговорах об освобождении экипажа.

Как передает ИТАР-ТАСС , об этом сообщили сегодня сомалийские старейшины. По их словам, пираты согласились освободить моряков и переправить их в кенийский порт Момбаса, но потом без объяснения причин отказались выполнить обещание, потребовав удалить сомалийских посредников.

Из 20 моряков на борту судна - 17 украинцев, два россиянина и один гражданин Латвии. Судно доставляло груз из 33 танков Т-72, гранатометов, зенитных установок и боеприпасов, которые Украина продала Кении.

"Переговоры между пиратами и хозяевами судна полностью прекратились в субботу после того, как пираты настояли на удалении сомалийских посредников из переговорного процесса", - сказал Ахмед Абшир ХАСАН - один из старейшин Харадере, расположенного в 100 километрах от Хобьо, где пираты удерживают заложников. По его данным, пираты добиваются уплаты 10 миллионов долларов выкупа за моряков.

Старейшины сказали также, что, по словам пиратов, переговоры возобновятся через четыре дня.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно Faina.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков осуществляют Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, которые имеют задание не допустить выгрузки оружия на берег.

7 октября телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си сообщила, что имеет документы, которые якобы подтверждают, что боеприпасы и танки на борту сухогруза "Faina", захваченного пиратами у берегов Сомали, могли предназначаться для Южного Судана. По данным Би-Би-Си, копия грузовой декларации свидетельствует о том, что контракт на поставку техники был заключен министерством обороны Кении от имени правительства Южного Судана. Кенийское оборонное ведомство, в соответствии с этим документом, является лишь грузополучателем.

Контрактные номера танков, гранатометов и зенитных установок содержат код GOSS, который, как сообщили Би-Би-Си военные эксперты, обычно используется как сокращение от "Government of South Sudan" (с английского – “ правительство Южного Судана ”).

В то же время Совет национальной безопасности и обороны заявил, что аббревиатура GOSS означает подразделение материально-технического обеспечения Министерства обороны Кении – General Ordinance and Security Supplies ”.