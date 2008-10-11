В одной из шахт Донецкой области умер горнорабочий

В Донецкой области на шахте «Украина» (ГП «Селидовуголь», г.Украинск) умер подземный горнорабочий.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, врачи реанимационно-противошоковой группы, прибывшие на место несчастного случая, констатировали, что горняк, 1952 г.р., умер на рабочем месте в результате сердечной недостаточности.

В настоящее время выясняется, почему горняк, имеющий проблемы со здоровьем сердца, выполнял подземные работы.