В одной из шахт Донецкой области умер горнорабочий
20:02, 11 октября 2008Общество
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Сердечная недостаточность
В Донецкой области на шахте «Украина» (ГП «Селидовуголь», г.Украинск) умер подземный горнорабочий.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, врачи реанимационно-противошоковой группы, прибывшие на место несчастного случая, констатировали, что горняк, 1952 г.р., умер на рабочем месте в результате сердечной недостаточности.
В настоящее время выясняется, почему горняк, имеющий проблемы со здоровьем сердца, выполнял подземные работы.
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