На Харьковщине осудили мужчину, который возил еду и лекарства боевикам на передовую

Чугуевский городской суд поддержал позицию прокуратуры и признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 263 УК Украины) 36-летнего жителя района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Следователи установили, что около трех месяцев текущего года злоумышленник находился на территории Луганской области. Попал он туда через территорию Российской Федерации. Там он вошел в состав одной из механизированных бригад, которая принимала участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

"Он занимался ремонтом боевой техники, подвозом продуктов питания и медикаментов на передовую. За все время работы на террористов злоумышленник получил 15 тыс. российских рублей. Кроме того, мужчина привез с собой и хранил дома боеприпасы - гранаты", - рассказал руководитель Чугуевской местной прокуратуры Дмитрий Колодинский.

Задержали злоумышленника сотрудники прокуратуры совместно с СБУ в области и нацполицией. Свою вину мужчина признал полностью. Его приговорили к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.