На Днепропетровщине на взятке за размещение МАФов задержали заммэра Марганца
15:11, 16 сентября 2016Общество
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15 сентября сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области совместно с сотрудниками Никопольского отдела полиции разоблачили во время получения неправомерной выгоды заместителя Марганецкого городского головы и начальника отдела Марганецкого городского совета.
Марганецкие должностные лица требовали 46 тысяч гривень / dp.npu.gov.ua
Как сообщает Никопольский отдел полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
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Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.
Должностные лица требовали 46 тысяч гривень от частного предпринимателя за разработку и согласование документации о выделении земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности – размещения объектов малой архитектурной формы.
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