На Днепропетровщине на взятке за размещение МАФов задержали заммэра Марганца

Как сообщает Никопольский отдел полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей. Досудебное расследование продолжается.

Должностные лица требовали 46 тысяч гривень от частного предпринимателя за разработку и согласование документации о выделении земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности – размещения объектов малой архитектурной формы.