ЕВРО-2012: Alpine отказалась строить стадион во Львове

Львов остался без генподрядчика на строительство нового стадиона к чемпионату по футболу „Євро 2012”. Австрийская компания „Alpine Bau GMBH”, которая разработала проект, отказалась строить стадион. Об этом компания уже официально сообщила властям города.

Длительные переговоры завершились ничем. Австрийская Alpine Bau GMBH отказывается строить стадион за 85 миллионов евро, причем эту сумму сама же компания и рассчитала, сообщает Немецкая волна. Теперь „Alpine” хочет на 20-30 миллионов евро больше, говорит мэр Львова Андрей Садовый. Впрочем, пойти на такое город не может, уточняет мэр, потому что уже пройден длинный путь получения разрешительных документов, в том числе - и из министерства экономики. И во всех разрешениях стоит сумма в 85 миллионов евро. Садовый убежден, что ситуация не является критической: „Ничего страшного не вижу. Сегодня есть ряд других предложений, и в ближайшие дни мы определимся, кто будет выполнять эту функцию. Есть немецкие компании, итальянские, канадские и украинские. Я стою на позиции, что генподрядчиком должна быть та компания, которая имеет опыт строительства стадионов по требованиям УЕФА”. Мер также сообщил, что сотрудничество с немецкой компанией „Hoсhtief”, которая построила стадион в Днепропетровске, также рассматривается. Согласно с условиями УЕФА, строительство стадиона должны завершить до 2010 года.