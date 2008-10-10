Год спустя: причина взрыва газа в Днепропетровске не установлена

Суд не определил истинную причину взрыва газа, который случился 13 октября 2007 года в жилом доме в Днепропетровске, пишет газета «Факты».

Согласно источника, адвокат гражданского ответчика ОАО «Днепрогаз» Андрей ЦЫГАНКОВ, считает, что в рамках проходящего ныне судебного процесса определить истинную причину взрыва вряд ли удастся, потому что важнейшие вещественные доказательства были уничтожены при разборе завалов. Он утверждает, что на руинах дома и в местах складирования строительного мусора вещественные доказательства никто не искал.

По информации газеты «Факты», обвиняемые в служебной халатности генеральный директор компании "Днепрогаз" Игорь ИВАНКОВ, его первый заместитель Максим СОРОКИН и главный инженер Сергей БАЧУРИН не признают своей вины, выстраивая обоснованные аргументы защиты.

«Следствие установило не причину, а предпосылки для взрыва: повышенное давление газа в сетях низкого давления. Но точно такая же ситуация сложилась в то утро в десятках домов 1-го, 2-го и 3-го жилмассивов, о чем свидетельствуют звонки обеспокоенных жильцов в аварийную службу. Однако нигде это обстоятельство не привело к взрыву. И не могло привести - ведь каждый дом имеет тройную систему автоматической защиты. Такая защита была и у дома N 127. Его по кольцевой схеме обслуживали три газораспределительных пункта, в которых находится по три предохраняющих механизма. Предположить, что все девять не сработали, только потому, что где-то стояла нестандартная скоба, необоснованно - она вообще не влияла на безопасность. Кое-кто утверждает, что оборудование образца 70-х годов отслужило свой срок. Но точно такое же работает по всей Украине и считается достаточно надежным», - отмечает адвокат подсудимых Андрей ЦЫГАНКОВ.

По его мнению, другой аргумент обвинения – то, что давлением газа могло сорвать кран или разорвать трубы - тоже бездоказателен, потому что по техническим параметрам внутридомовая система выдерживает намного больше атмосфер.

«Доказать теперь это в суде сложно: вся система газоснабжения вывезена вместе со строительным мусором в неизвестном направлении. И это очень странно. Из завалов выбирали ценные вещи, документы, деньги, чтобы вернуть потерпевшим, однако при этом никто не распорядился извлечь такие важные вещественные доказательства», - сообщает он.

Источник обращает внимание, что обвинение не ответило на главный вопрос: почему произошел взрыв. Ответить на вопрос "Кто виноват?" можно лишь после того, как будет восстановлено главное звено в цепочке доказательств. Пока между повышенным давлением газа и самим взрывом - провал. Доследованием дела занимается Судья Жовтневого районного суда Сергей ПОЙДА. Опрос почти всех потерпевших (более 400 человек) и 15 сотрудников "Днепрогаза" ясности в деле не добавил.

Как утверждает источник, защита и представитель гражданского ответчика располагает доказательствами того, что в доме N 127 кто-то пытался перекрыть газовую задвижку и нарушил ее целостность. Защита ссылается на светилу взрывотехнической науки - российского академика Чагаева, который приехал в Днепропетровск через неделю после трагедии по приглашению компании "Газекс-Украина". Проанализировав обстоятельства и последствия взрыва по фотографиям руин и свидетельствам очевидцев, он рассчитал, что эпицентр взрыва находился в шахте лифта. Мощность искры, которая привела к воспламенению, составляла 30 джоулей, что идентично с мощностью вызывной кнопки лифта.

Но как попал газ в шахту - можно только предполагать. Четкого ответа на этот вопрос нет, отмечает газета «Факты».

Как передавал УНИАН, 13 октября 2007 года в Днепропетровске в результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме по ул. Мандрыковской, 127 погибли 23 человека.

По факту взрыва, 21 ноября 2007 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по ст. 367 ч.2 (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия). Дело было направлено в Жовтневый районный суд Днепропетровска.