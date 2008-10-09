В профсоюзах подсчитали, как занижен прожиточный минимум

В профсоюзах заявляют, что государство занижает уровень социального обеспечения граждан, поскольку прожиточный минимум и другие социальные показатели в Украине рассчитываются, исходя из устаревших, а то и советских нормативов и цен.

Как сообщили УНИАН в Национальном форуме профсоюзов, таковы основные итоги расследования, обнародованные Форумом во Всемирный день действий «За достойный труд», который отмечался 7 октября.

«Расчет прожиточного минимума ведется по непонятной схеме. Например, он предусматривает одно женское пальто на 8 лет и 2 пары носков на год. Правительство использует двойные стандарты – все тарифы, учтенные в прожиточном минимуме, занижены на порядок. Скажем, примененная в расчете стоимость квартплаты – 22 копейки за кв. м, хотя в действительности люди платят 3,66 грн. за кв. м. Так же и с другими показателями», – сказал председатель Национального форума профсоюзов Мирослав ЯКИБЧУК.

По его словам, если принимать во внимание реальные нынешние цены на продукты в Украине, то, по расчетам профсоюзов, минимальный прожиточный минимум должен составлять для детей до 6 лет - 1480 грн., (вместо декларируемых согласно Закону о прожиточном минимуме 557 грн.), для детей от 6 до 18 лет – 1862 грн. (вместо декларируемых 701 грн.), для работающих граждан - 1856 грн. (вместо декларируемых 699 грн.), для лиц, утративших трудоспособность – 1320 грн. (вместо декларируемых 498 грн.), а средний показатель прожиточного минимума должен составлять 1660 грн. (вместо декларируемых 625 грн.).

Так же, если исходить из нынешних украинских реалий, минимальная зарплата должна быть 1750 грн, тогда как официально она составляет с 1 октября 2008 года 545 грн., а с 1 декабря 2009 года должна стать 605 грн.

Кроме того, отметил М.ЯКИБЧУК, показатели роста зарплаты, которые заложены в бюджете 2008 года и в проекте бюджета-2009, уже сейчас не соответствуют реальному положению вещей. Эти показатели не учитывают нынешний рост инфляции и ВВП. Правительством запланирована инфляция на 2009 год - 9,5%, хотя ее реальная цифра, которую прогнозируют эксперты, – 14% - 16%. Так же рост ВВП: по мнению экспертов, он будет 4-5%, а на момент расчетов правительство считало, что это будет 6%.

«Это означает, что обман граждан во всеукраинских масштабах уже официально предусмотрен парламентариями», - отметил М.ЯКИБЧУК, призвав правительство отказаться от практики «социального обмана», которой занимались, фактически, все украинские правительства.