Суд в Харькове "поздравил" Штепу с днем рождения продлением ареста на два месяца

Как сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН адвокат Штепы Дмитрий Марченко, соответствующее решение сегодня, 13 сентября, в день рождения подсудимой, принял Червонозаводский райсуд Харькова.

По его словам, по ходатайству прокуратуры мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога для Штепы продлена до 11 ноября.

Марченко добавил, что во время сегодняшнего заседания закончилось изучение письменных материалов по делу. По его словам, защита также отказался от допроса около 20 своих свидетелей.

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«Мы считаем, что предоставлено достаточно доказательств, и другие свидетели могут только повторить то, что уже сказано», – подчеркнул Марченко.

По его словам, на следующем заседании, которое запланировано на 25 октября, должно начаться изучение видеодоказательств по делу.

Справка УНИАН. Штепу обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.