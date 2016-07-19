В Харькове суд продлил экс-мэру Славянска Штепе содержание под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня, 19 июля.

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Во время заседания представители прокуратуры заявили ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, учитывая возможность Штепы влиять на свидетелей, а также на возможность попытки скрыться от следствия.

В свою очередь защитник Штепы Дмитрий Марченко заявил ходатайство об отмене меры пресечения для бывшего городского головы.

По мнению адвоката, обвинение его подзащитной не является обоснованным.

Выслушав мнения сторон, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры, отметив, что закон не предусматривает иной, кроме содержания под стражей меры пресечения для обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

Судья также отметил, что указанные адвокатом обстоятельства не являются выше общественного интереса по делу.

«Ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить. Меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемой Штепы Нели Игоревны продлить до 16 сентября 2016 года включительно», - сказал председательствующий судья Николай Ежов.

Кроме того, судья объявил в заседании перерыв до 14:00 5 августа для вызова в зал суда свидетелей.

Во время сегодняшнего заседания «по техническим причинам» не состоялся допрос в режиме видеоконференции бывшего председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты.

Зато в суде был допрошен один свидетель защиты — житель Славянска, второй секретарь Славянского военного комитета КПУ Вадим Комляков.

Также Штепа отказалась от одного из своих адвокатов, который проживает в Донецке.

Справка УНИАН. Бывшего городского голову Славянска Донецкой области Нели Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют: призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.110 и ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей"; "создание террористической группы или организации").

Дело рассматривает Червонозаводской районный суд Харькова.