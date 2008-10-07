Милиция квалифицирует взрыв в Запорожье как хулиганство

Милиция квалифицировала взрыв возле жилого дома в Запорожье как хулиганство.

Как сообщил УНИАН начальник Главного управления МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ, "в связи со взрывом в Шевченковском районе Запорожья возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины". Часть 4 ст. 296 УК - "хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, предназначенного или специально приспособленного для нанесения телесных повреждений" - предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Какое именно взрывное устройство (вещество) было использовано для осуществления взрыва, милиция пока не сообщает.

Как сообщал УНИАН, ночью 7 октября возле коттеджа 49-летнего жителя Шевченковского района города произошел взрыв, в результате была частично разрушена каменная ограда и выбито стекло в окнах. Из трех людей, находившихся в момент происшествия в здании, по официальным данным, никто не пострадал.