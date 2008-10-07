НБУ может посадить в Проминвестбанке временную администрацию

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключает введения Нацбанком временной администрации в «Проминвестбанке».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Относительно вопроса временной администрации решение не принято. Правление сейчас начало свое заседание и одним из вариантов решения проблемы может быть в том числе - у правления есть такое право - введение временной администрации», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Кроме этого, П.ПОРОШЕНКО подтвердил, что на сегодня из выделенных Нацбанком 5 млрд. грн. рефинансирования «Проминвестбанк» использовал 2 млрд. грн., под которые были оформлены соответствующие документы и предоставлен залог. По его словам, этот процесс требует определенного времени. «Как только в Национальный банк поступят документы для завершения рефинансирования… рефинансирование «Проминвестбанка» будет продолжено»,- сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщалось 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. гривен (1 долл. - 4,86 грн.).

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривен», - указывалось в пресс-релизе НБУ.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Чистая прибыль ЗАО «Проминвестбанк» на 1 июля 2008 г. составила 360,046 млн. гривен

Активы банка на 1 июля т.г. составили 27,54 млрд. гривен, обязательства - 24,74 млрд. гривен, собственный капитал - до 2,8 млрд. гривен.

Уставный капитал банка на 1 июля 2008 года составил 200,175 млн. гривен.

На 1 июля 2008 года ни один из акционеров банка не владел более 10% акций.