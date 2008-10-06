Кабмин готовит оборонный смотр

Кабинет министров Украины постановлением №874 от 1 октября 2008 года создал межведомственную комиссию по вопросам проведения оборонного смотра, а также утвердил Положение о ее деятельности.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Межведомственную комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ. В состав комиссии включены представители МВД, Минэкономики, МИД, Минобороны, Минтранссвязи, МЧС, Минфина, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецсвязи, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, НКАУ, СБУ, Управления государственной охраны, Службы внешней разведки.

Согласно положению, межведомственная комиссия является совещательным органом, действующим при Кабинете министров Украины.

Ее основные задачи - сбор и мониторинг информации о выполнении задач, связанных с оборонным смотром; разработка рекомендаций (предложений) по оптимальному выполнению задач, связанных с оборонным смотром; изучение материалов по вопросам оборонного смотра и оказания организационной помощи представителям центральных органов исполнительной власти и заинтересованных государственных органов при проведении оборонного смотра; координация работы экспертных комиссий (рабочих групп) в министерствах, других центральных органах исполнительной власти и заинтересованных государственных органах во время проведения оборонного смотра; разработка предложений по совершенствованию законодательства в области стратегического, в частности оборонного, планирования.