"Интер" оценил убытки от пожара

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор компании «Национальные информационные системы», которая производит программы для “Интера”, Александр Пилипец заявил во время заседания Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики.

Он отметил, что эти данные об убытках предварительные и неофициальные.

Читайте такжеОдин из организаторов нападения на "Интер" оказался сторонником федерализации Украины - нардеп (фото)Также Пилипец отверг обвинения полиции в том, что следователем не предоставляли доступ к серверам компании, на которых могли быть записи с камер видеонаблюдения по событиям, произошедшим 4 сентября. По его словам, такие заявления “являются ложными”. Пилипец утверждает, что следователи изъяли серверы, на которых зафиксированы видеонаблюдения.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала. Активисты требовали прекратить работу канала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний.

По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.