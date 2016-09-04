Поджог студии "Интера": телеканал призвал Порошенко вмешаться в ситуацию

Соответствующее заявление опубликовано на сайте телеканала "Интер".

"Интер Медиа Груп" открыто обращается к президенту Украины с призывом вмешаться в ситуацию с целью восстановления законности и защиты от противоправных действий", - говорится в заявлении.

Также было подано заявление совершенном преступлении в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Национальную полицию Украины. "Интер Медиа Груп" требует провести объективное расследование и гарантировать безопасность работы средств массовой информации", - добавили в компании.

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Также в заявлении говорится, что "нападавшие произвели несколько выстрелов и совершили поджог здания", в результате которого полностью сгорела студия программы "Подробности".

В компании сообщают о нескольких пострадавших.

"Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, им оказывается медицинская помощь. Одна сотрудница сломала во время пожара ногу", - отмечается в заявлении.