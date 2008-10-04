Минэкономики предлагает снизить минимум уставного капитала для ООО

Министерство экономики Украины предлагает снизить минимальный размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью (ООО) до фиксированной суммы в 10 тыс. грн.

Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменения в статью 52 Закона Украины "О хозяйственных обществах", обнародованном на сайте Минэкономики.

Напомним, согласно действующему законодательству, минимальный размер уставного капитала ООО должен быть эквивалентен 100 минимальным заработным платам, что на сегодняшний день составляет 54,5 тыс. грн.