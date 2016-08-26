Власти Николаева решили не "дискриминировать" радио "Шансон", запретив в транспорте всю музыку

Как сообщили УНИАН в мэрии Николаева, такое решение было принято в пятницу, 26 августа.

Основанием для такого шага стали многочисленные жалобы горожан на громкую музыку в стиле «шансон», звучащую в общественном транспорте.

Начальник управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций горсовета Вячеслав Кащенюк отметил, что изначально предлагалось запретить воспроизведение музыкальных произведений радио «Шансон», поскольку большинство пассажиров жаловались именно на него.

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Однако мэр Николаева Александр Сенкевич выступил против запрета трансляции какой-то одной радиостанции, подчеркнув, что необходимо устанавливать одни правила для всех, а дискриминация – недопустима. Он отметил, что поскольку есть жалобы горожан, необходимо запрещать любую музыку в общественном транспорте.

«По моему мнению, если мы запрещаем, то надо запрещать воспроизведение любой музыки», - сказал Сенкевич.

«После непродолжительной дискуссии члены исполкома решили доработать этот проект решения и запретить водителям общественного транспорта воспроизводить любую музыку во время перевозки пассажиров», - сообщили в мэрии.