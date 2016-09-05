Ющенко рассказал, что делал на киевском блошином рынке

В эфире телеканала "112 Украина" он опроверг предположения интернет-пользователей о том, что торговал на рынке.

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"Если вы меня в субботу в половине десятого утра за последние 40-35 лет хотите увидеть, то приходите на блошиный рынок. Я никогда не торгую, конечно, я никогда не торгую. У меня есть один недостаток. Последние 35 лет я коллекционирую украинские этнические деревенские вещи. И думаю, что большего количества украинского рушника, чем у меня, нет ни у кого, особенно Гетманской Украины. Украинских костюмов ни у кого тоже нет столько. Поэтому в субботу у меня есть 3-4 точки, где я сажусь на пластмассовый стул, продавец мне дает бесплатно чашку кофе и мы сидим 20-30 минут и разбираем, что он через экспедицию привез из украинского села в тот музей, который я делаю. Тогда меня и поймали. И тогда пришли девушки, поставили детей и попросили меня сфотографировать", - рассказал Ющенко.