Полиция изъяла видео с камер наблюдения "Интера" - Шкиряк

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Несмотря на препоны владельцев и руководства ресурса, истина будет установлена. Информация обрабатывается. Детали инцидента будет установлены. Мы будем сообщать", - написал он.

Как сообщает LB.ua, сегодня возле главного офиса телеканала "Интер" на улице Дмитриевской начали собираться противники политики телеканала, здание обнесли забором. Активисты обклеили его распечатками с надписью: "Интер - геть", аналогичная надпись нанесена на забор краской. Возле офиса телекомпании присутствует полиция, стоит пожарная машина.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября в здании, где расположена компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер", произошел пожар из-за поджога. Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины. Среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" были бывшие бойцы 30-й бригады ВСУ.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в самом здании телеканала «Интер» было несколько возгораний. В результате занесения постороннего источника огня произошло возгорание на 1-м этаже на площади 10 кв. м и на 2-м этаже на площади 20 кв. м. Через 20 минут после ликвидации пожара вследствие повторного занесения постороннего источника огня произошло возгорание в помещении на втором этаже на площади 60 кв. м.