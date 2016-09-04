В МВД заявили, что "Интер" не предоставляет "под разными предлогами" видео с камер наблюдения

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает "Украинская правда".

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По его словам, видео не предоставляется "под разными предлогами", тем самым следователям препятствуют в расследовании дела о пожаре в помещении телеканала "Интер" по указанному адресу.

Также он отметил, что по факту происшествия готовится к открытию производство по двум статьям - 296 "Хулиганство" и 194 - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".