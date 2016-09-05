Главный офис "Интера" обнесли забором, у здания собрались митингующие

09:35, 05 сентября 2016
Общество
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У главного офиса телеканала "Интер" на улице Дмитриевской с утра 5 сентября начали собираться противники политики телеканала.

Страсти вокруг

Об этом сообщает LB.ua.

Здание обнесли забором. Активисты обклеили его распечатками с надписями "Интер - прочь", такую же надпись нанесли на забор с помощью краски.

Возле офиса телекомпании присутствует полиция и пожарная машина.

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Как сообщал УНИАН, 4 сентября подожгли здание, где располагается компания "Национальные информационные системы", которая производит телепрограммы для канала "Интер".

Поджогу предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого поджигали шины. Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, среди задержанных пикетчиков под стенами офиса телеканала "Интер" есть бывшие бойцы 30 бригады ВСУ.

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