«Газпром» изучает нефтегазовые активы в Украине

Российский газовый монополист ОАО «Газпром» приступил к анализу возможности покупки нефтегазовых активов в Украине. Об этом пишет сегодня российское издание "Коммерсант".

По данным издания, близкие к «Газпрому» структуры заказали в украинском банке «Аваль», принадлежащему «Райффайзен Инвестмент», рыночную оценку стоимости контрольного пакета акций крупнейшей нефтедобывающей компании Украины ОАО «Укрнафта».

Также, рассматривается возможность покупки госпакетов семи облгазов («Закарпатгаз» (6,34%), «Волыньгаз» (23,42%), «Ивано-Франковскгаз» и «Запорожгаз» (по 50% плюс 1 акция), «Львовгаз» (27,55%), «Черниговгаз» (38,25%) и «Черновцыгаз» (56,721%)).

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Министерство топлива и энергетики считает нецелесообразным проведение последующей приватизации предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов). Ю.БОЙКО считает, что рынок газа в Украине достаточно либерализуется и последующая приватизация на этом рынке нецелесообразна. "Минтопэнерго не допустит продажи государственных пакетов акций облгазов”, - подчеркнул Ю.БОЙКО.

Он напомнил, что сегодня государству принадлежат контрольные пакеты акций (больше 51%) всего в 18 из 55 предприятий по газоснабжению и газификации.