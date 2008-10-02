Ющенко согласен обмениваться стажерами со Швейцарией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об обмене стажерами.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Соглашение было подписано в г. Берне (Швейцария) 28 ноября 2003 года.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 16 сентября.