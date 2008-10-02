Ющенко согласен обмениваться стажерами со Швейцарией
02:12, 02 октября 2008Общество
601
Документ обнародован на сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации об обмене стажерами.
Документ обнародован на официальном сайте главы государства.
Соглашение было подписано в г. Берне (Швейцария) 28 ноября 2003 года.
Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 16 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter