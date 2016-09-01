На крыше офиса ГФС состоялась презентация новой формы для таможенников
04:39, 01 сентября 2016Общество
1551 0
Вслед за армией, которая неделю назад переоделась в новые форму, форму поменяли таможенники.
В ГФС презентовали новую форму для таможенников / скриншот
На презентации присутствовал Андре Тан. Именно в его студии разрабатывали футболки, брюки и юбки.
Читайте такжеГФС создала комиссию для оценки деятельности сотрудников
О новой форме Тан рассказывает с удовольствием: для новой формы таможенников выбрали качественный трикотаж и удобный крой.
Как сообщал УНИАН, расходы государственного бюджета на новую форму для таможенной службы Украины, по предварительным расчетам, составят около 200 миллионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter