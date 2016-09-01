На крыше офиса ГФС состоялась презентация новой формы для таможенников

04:39, 01 сентября 2016
Общество
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Вслед за армией, которая неделю назад переоделась в новые форму, форму поменяли таможенники.

На даху офісу фіскальної служби відбулась презентація нової форми для митників /

На презентации присутствовал Андре Тан. Именно в его студии разрабатывали футболки, брюки и юбки. 

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О новой форме Тан рассказывает с удовольствием: для новой формы таможенников выбрали качественный трикотаж и удобный крой.

Как сообщал УНИАН, расходы государственного бюджета на новую форму для таможенной службы Украины, по предварительным расчетам, составят около 200 миллионов.

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