На крыше офиса ГФС состоялась презентация новой формы для таможенников

На презентации присутствовал Андре Тан. Именно в его студии разрабатывали футболки, брюки и юбки.

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О новой форме Тан рассказывает с удовольствием: для новой формы таможенников выбрали качественный трикотаж и удобный крой.

Как сообщал УНИАН, расходы государственного бюджета на новую форму для таможенной службы Украины, по предварительным расчетам, составят около 200 миллионов.