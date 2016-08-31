Экс-начальника милиции Одессы, у которого нашли штандарты МВД России, выпустили из-под стражи

Об этом говорится в заявлении Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В документе отмечается, что 29 августа прошел год с момента задержания во время получения неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов начальника Одесского городского управления милиции Олега Макухи, а также его соучастника.

«Уже в ноябре 2015 года обвинительный акт был направлен в Беляевский районный суд Одесской области (в соответствии с требованиями УПК, подсудность определяется по месту совершения преступления). С того времени длилось судебное разбирательство дела, а обвиняемые все время находились под стражей. К сожалению, с 4 августа текущего года суд не нашел возможности рассмотреть ходатайство прокурора о продлении срока содержания обвиняемых под стражей», - говорится в заявлении.

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Прокуратура отмечает, что этому, в частности, способствовали действия стороны защиты – в виде злоупотребления процессуальными правами, симуляции ухудшения состояния здоровья обвиняемых и др.

«При таких обстоятельствах основания для содержания обвиняемых в совершении тяжкого коррупционного преступления с конца дня 30 августа 2016 года отсутствуют. Другой меры пресечения суд им не избрал», – констатируется в документе.

Военная прокуратура подчеркивает, что как сторона обвинения в уголовном процессе в настоящее время она не имеет процессуальных прав и возможностей изменить ситуацию, несмотря на то, что государственное обвинение имеет достаточно предусмотренных законом доказательств вины каждого из подсудимых.

Макуха был выпущен из одесского следственного изолятора вчера, 30 августа.

«На данное время место его пребывания неизвестно. По имеющимся сведениям, он уехал в Киев», - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, тогдашний начальник горуправления милиции Одессы полковник Макуха был задержан во время получения взятки 27 августа 2015 года. Тогда сообщалось о получении неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов.

В ходе обыска в кабинете подозреваемого правоохранители также обнаружили большое количество штандартов МВД Российской Федерации.

1 сентября 2015 года Макуха был уволен из органов внутренних дел.