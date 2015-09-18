Одесскую милицию возглавил подполковник из Луганска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, сегодня

Начальник регионального главка МВД генерал-майор Гиорги Лорткипанидзе представил нового руководителя личному составу.

«Лорткипанидзе призвал нового руководителя добросовестно нести службу, быть внимательным к заявлениям и обращениям граждан и активно бороться с коррупцией», - акцентировали в пресс-службе.

Согласно сообщению пресс-службы, Ивушкин родился 9 августа 1981 г. в Луганске. Окончил Луганский государственный педагогический университет и Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко. Служит в органах внутренних дел с 2003 года. Начал карьеру в должности оперуполномоченного группы по борьбе с преступными проявлениями, связанными с похищением и угонами транспортных средств и кражами из квартир граждан оперативно-поискового отделения при управлении уголовного розыска Управления МВД Украины в Луганской области.

С августа 2014 г. - начальник сектора раскрытия преступлений, совершенных иностранцами и в отношении них, отдела уголовного розыска Одесского горуправления ГУ МВД Украины в Одесской области. С декабря 2014 г. - замначальника отдела уголовного розыска милиции Одессы, с июля 2015 г. - начальник Малиновского райотдела милиции Одессы.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа начальник Одесского городского управления милиции Олег Макуха был задержан при получении взятки 20 тыс. долл. Во время обыска в его кабинете правоохранители обнаружили большое количество штандартов МВД России. 1 сентября Макуха был уволен из органов внутренних дел.

Справка УНИАН. Дмитрий Ивушкин является сыном генерал-лейтенанта Юрия Ивушкина, который возглавлял, в частности, управления МВД в Херсонской и Одесской областях. В 2005 году уволился в запас. В настоящее время является депутатом Одесского областного совета (избирался от Партии регионов).