Из Лощиновки начнут выводить усиленные наряды полиции, местные опасаются мести ромов

Жители там собрали отряды самообороны – люди опасаются, что ромы могут отомстить за погромы своих квартир, передает ТСН.

Накануне в селе похоронили 8-летнюю Ангелину, в изнасиловании и жестоком убийстве которой подозревают 20-летнего мужчину из ромской общины. Ее смерть вызвала масштабные погромы в Лощиновке.

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Ромы, которые несколько лет назад осели в селе, ныне убежали. Местные жители говорят, что не допустят их возвращения. Говорят, неоднократно жаловались полиции на разбои и грабежи, которые совершала цыганская община, но та не реагировала.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки, 2007 года рождения, с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности.

Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыли сотрудники ГУ НП в Одесской области, сотрудники оперативного подразделения.

В свою очередь жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села.

Глава Измаильской РГА Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами об их переезде из Лощиновки. Цыганские организации обратились к главе МВД Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение сельсовета Лощиновки о выселении ромов незаконное.

29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.