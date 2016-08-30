Дело о теракте под Радой: в суде сторонники подозреваемых подрались с правоохранителями

Как сообщает ТСН, столкновения произошли из-за отказа в отводе судьи. Так в начале заседания адвокаты подозреваемых Сергея Крайняка и Игоря Гуменюка требовали отвести председательствующую судью. Аргументировали тем, что, по их данным, судья во время оккупации Харцызска продолжала работать и выносить неправомерные решения.

После того, как в отводе было отказано, активисты начали активно выражать свое несогласие и надвигаться на судей. Правоохранители оттесняли активистов, началась потасовка. Всех активистов с дракой вывели из зала. Заседания собираются продолжить в закрытом режиме. На место прибыли усиленные отряды правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа возле Верховной Рады объявили членам ВО «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайці и другим.

По подозрению в применении тогда гранаты задержали бывшего бойца батальона спецназначения “Сич” МВД Украины Игоря Гуменюка.