Суд оставил под стражей свободовца Гуменюка, устроившего теракт под Радой
Апелляционный суд Киева оставил без изменений постановление Печерского райсуда об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему бойцу батальона спецназначения “Сич” МВД Украины Игорю Гуменюку, который подозревается в применении гранаты 31 августа под зданием Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласила коллегия судей Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры, в котором высказывалось необходимость оставить Гуменюка под стражей.
“Заслушав мнения сторон - участников процесса - суд пришел к выводу: определение следственного судьи Печерского районного суда Киева оставить без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов - без удовлетворения”, - отмечается в решении суда.
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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.
В тот же день по подозрению в применении гранаты был задержан бывший боец спецбатальона МВД “Сич” Гуменюк.
2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.