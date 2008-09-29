В Кривом Роге накрыли банду липовых "нардепов"

В Кривом Роге Днепропетровской области 25 сентября задержаны пятеро членов организованной преступной группировки, которые пользовались удостоверениями помощников народных депутатов и работников комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сотрудников Секретариата Президента Украины и работников-консультантов председателя Днепропетровского облсовета.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника ГУБОП МВД Украины Владимир МИЩЕНКОВ.

«Но мы не можем утверждать, что эти удостоверения им принадлежат», - отметил он.